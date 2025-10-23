Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Запрет на российский СПГ: кто заплатит за санкции — Москва или Брюссель

0:43
Правда ТВ

Евросоюз вводит запрет на покупку российского сжиженного природного газа. Решение одобрено Еврокомиссией и станет частью нового пакета антироссийских санкций. Ограничения затронут не только прямые поставки СПГ, но и его перепродажу через европейские терминалы. Как отмечают в Брюсселе, цель — сократить зависимость стран Евросоюза от российских энергоресурсов и ограничить доходы Москвы от экспорта топлива. О возможных последствиях новых мер для Европы и России — Pravda.Ru рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

Подробности в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
