Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В России предложили расширить выплаты на детей: кто может получить пособие

0:45
Правда ТВ

В России могу увеличить число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка. С таким предложением выступил глава партии Справедилвая Россия — за правду" Сергей Миронов. Инициативу внесут в Госдуму сегодня. Предлагается выплачивать пособия тем, чей доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Сегодня он составляет 17 733 рубля в месяц. О том, насколько вероятно, что эта инициатива будет принята, Pravda.Ru рассказала депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Подробности в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.