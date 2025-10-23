В России предложили расширить выплаты на детей: кто может получить пособие

В России могу увеличить число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка. С таким предложением выступил глава партии Справедилвая Россия — за правду" Сергей Миронов. Инициативу внесут в Госдуму сегодня. Предлагается выплачивать пособия тем, чей доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Сегодня он составляет 17 733 рубля в месяц. О том, насколько вероятно, что эта инициатива будет принята, Pravda.Ru рассказала депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Подробности в специальном видеосюжете Pravda.Ru.