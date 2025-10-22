История возвращается в школу по-взрослому: без неё в вуз теперь не попасть

В России могут изменится правила при поступлении в вузы. С 1 марта следующего года на социально-гуманитарные направления — абитуриентам могут потребоваться два обязательных ЕГЭ — не только по обществознанию, но и по истории. С таким предложением выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Соответствующее предложение содержится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Насколько оправдано решение ввести историю в число обязательных экзаменов рассказал Pravda.Ru независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Подробности в специальном видеосюжете Pravda.Ru.