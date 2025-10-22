Секретный план США: как оружейный плутоний изменит баланс ядерной силы

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США планируют открыть доступ к оружейному плутонию, чтобы ослабить Россию. Министерство энергетики предложило энергетическим компаниям использовать ядерный материал, извлечённый из боеголовок времён холодной войны. По данным британского издания Financial Times, этот шаг призван ослабить зависимость мирового рынка от российских поставок и укрепить позиции американских компаний. Планируется, что полученный плутоний будет перерабатываться в специальное топливо для реакторов нового поколения. О том, к чему это может привести Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Подробности в специальном видеосюжете Pravda.Ru.