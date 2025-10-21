Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки

Известная блогерша Александра Митрошина стала жертвой масштабного мошенничества. Общий ущерб от действий мошенников составил 56 миллионов рублей.
Преступная схема раскрылась после двух лет работы с адвокатом Алисой Волховой и аудитором Ольгой Гольцевой.
По информации Telegram-канала Baza, изначально они должны были помочь Митрошиной решить проблемы с налоговой задолженностью.
По словам блогерши, юристы создали сложную систему обмана. Они убедили её в существовании чёрных списков Интерпола и Администрации Президента, требовали крупные суммы для решения несуществующих проблем.
Последним этапом мошенничества стала блокировка счетов Митрошиной. Адвокаты предложили перевести средства для их защиты, но деньги не вернули.
В настоящее время против Волховой и Гольцевой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемые признали вину и находятся под домашним арестом.