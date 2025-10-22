Меган Маркл расплакалась на публике: как принц Гарри отреагировал на эмоции герцогини

Принц Гарри и Меган Маркл посетили ежегодный благотворительный теннисный турнир в Калифорнии. Мероприятие прошло в поддержку Альянса мам — организации, соучредителем которой является подруга герцогини.

На церемонии Келли, потерявшая сына в 2022 году, произнесла проникновенную речь. Во время выступления Меган Маркл не сдержала слёз. Принц Гарри в этот момент стоял позади супруги, мягко придерживая её за талию.

Это появление пары последовало за неделей активного обсуждения визита герцогини в Париж. Ранее СМИ критиковали её поведение на модном показе во французской столице.

Эксперты по протоколу отмечают, что жест Гарри во время турнира демонстрирует публичную поддержку. Такое поведение особенно значимо на фоне слухов о напряжённости в отношениях супругов.

Теннисный турнир имени Джорджа Зайфена традиционно собирает значительное количество знаменитостей. В этом году мероприятие было посвящено сбору средств для программ поддержки матерей, переживших утрату детей.