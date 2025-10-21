Слава Копейкин ответил Бьянке: почему звезда Слова пацана осудил нравоучения певицы

Актёр Слава Копейкин прокомментировал скандальное высказывание певицы Бьянки о женщинах. Звезда сериала "Слово пацана" высказал свою позицию на премьере фильма "Алиса в Стране чудес".

Поводом стала опубликованная ранее видеозапись с обращением Бьянки. В своём видео певица осудила практику поиска женщинами богатых покровителей.

"Не нужно ходить и говорить людям, особенно когда человек имеет вес в медиасфере, как правильно или неправильно жить", — отреагировал Копейкин.

Как пишет kp.ru, артист уверен, что каждый человек вправе самостоятельно принимать решения.

Копейкин уточнил, что не считает допустимым осуждать чужой выбор. По его мнению, личные предпочтения не должны становиться предметом публичной критики.

Актёр отметил, что это правило действует при условии соблюдения законодательства.