Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей

Иван Ургант анонсировал старт гастрольного тура по европейским городам. Шоумен представит свою программу в Испании, Германии, Сербии и других странах.

Публичную поддержку артисту оказал актёр Алексей Панин*, признанный в России иноагентом. Он разместил в своём блоге фотографию с афишей выступления Урганта в Аликанте.

"Без комментариев. Сидим и сидим. Все, кто в Аликанте, на спектакль к Ване", — написал Панин* в сопроводительном тексте к публикации.

Тур Урганта охватит несколько европейских государств в преддверии новогодних праздников. Артист выступит с авторской программой, содержание которой пока не раскрывается.

* Алексей Панин признан иноагентом на территории РФ по решению Минюста, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга