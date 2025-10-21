Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Экс-супруга Диброва рассказала о грусти после переезда: что скрывает новая жизнь после развода

Полина Диброва сообщила поклонникам о переезде в новый дом. Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва поделилась первыми впечатлениями от новоселья в социальных сетях.

Несмотря на радостное событие, Диброва призналась в ухудшении эмоционального состояния.

"Сегодня было грустно весь день. А потом прислали цветы", — написала она, не раскрывая отправителя букета белых роз.

Пользователи Сети активно комментируют её откровения, задавая вопросы о личной жизни. Особое внимание вызвало появление в аккаунте собаки породы корги.

Напомним, что после развода Дмитрий Дибров остался проживать в особняке на Рублёвке. Телеведущий ранее приобрёл эту недвижимость для совместной жизни с бывшей супругой. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
