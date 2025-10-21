Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал инцидент с ограблением Лувра в своём блоге. IT-предприниматель связал произошедшее с общим упадком Франции.

Дуров выразил мнение, что подобные инциденты закономерны в текущей ситуации.

"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны", — написал он в социальной сети X.

По его словам, власти государства сосредоточены на мнимых угрозах вместо реальных проблем. Это заявление появилось после инцидента 19 октября в галерее Аполлона.

Неизвестные преступники похитили девять ювелирных украшений из музея. В ходе бегства они случайно обронили корону императрицы Евгении. Эксперты пока не определили уровень профессионализма грабителей.

Власти Франции продолжают расследование обстоятельств произошедшего.