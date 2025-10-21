Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова

1:00
Правда ТВ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал инцидент с ограблением Лувра в своём блоге. IT-предприниматель связал произошедшее с общим упадком Франции.

Дуров выразил мнение, что подобные инциденты закономерны в текущей ситуации.

"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны", — написал он в социальной сети X.

По его словам, власти государства сосредоточены на мнимых угрозах вместо реальных проблем. Это заявление появилось после инцидента 19 октября в галерее Аполлона.

Неизвестные преступники похитили девять ювелирных украшений из музея. В ходе бегства они случайно обронили корону императрицы Евгении. Эксперты пока не определили уровень профессионализма грабителей.

Власти Франции продолжают расследование обстоятельств произошедшего. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки
Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки
Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей
Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей
Экс-супруга Диброва рассказала о грусти после переезда: что скрывает новая жизнь после развода
Экс-супруга Диброва рассказала о грусти после переезда: что скрывает новая жизнь после развода
Гений или хулиган: как отцовский урок повлиял на судьбу Никиты Михалкова
Гений или хулиган: как отцовский урок повлиял на судьбу Никиты Михалкова
Анна Семенович отказалась от шоу ВИА Суперстар!: кто в жюри стал причиной противостояния
Анна Семенович отказалась от шоу ВИА Суперстар!: кто в жюри стал причиной противостояния
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.