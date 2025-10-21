Гений или хулиган: как отцовский урок повлиял на судьбу Никиты Михалкова

Легенде отечественного кинематографа Никите Михалкову исполняется 80 лет. Будущий режиссёр родился в октябре 1945 года в семье автора гимна СССР Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской.

Несмотря на статус родителей, воспитание в семье было строгим. Михалков неоднократно подчёркивал принципы, царившие в доме.

"В нашей семье наказывали за враньё и хамство. Я всегда понимал, что получал за дело", — вспоминал юбиляр в своих интервью.

Одним из запоминающихся эпизодов стало формирование независимого характера будущего режиссёра. Его отец, Сергей Михалков, однажды высадил сына за много километров от дома после критики в адрес своих стихов.

Сегодня Никита Михалков — автор более 30 картин, отмеченных высшими мировыми наградами. Его творческое наследие включает создание собственного культурного центра и активное участие в развитии киноиндустрии страны.