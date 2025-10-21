Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Анна Семенович отказалась от шоу ВИА Суперстар!: кто в жюри стал причиной противостояния

0:55
Правда ТВ

Певица Анна Семенович отказалась от предложения войти в состав шоу "ВИА Суперстар!". Бывшая солистка группы "Блестящие" объяснила своё решение во время общения с поклонниками.

Артистка подтвердила, что получала приглашение от создателей проекта. Однако участие для неё оказалось невозможным из-за одного из членов жюри.

"Меня звали в этот проект не раз, но пока в жюри там находится один малоприятный человек, я отказываюсь", — заявила Семенович.

Основной состав судейской коллегии шоу остаётся неизменным несколько сезонов. В него входят Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и музыкальный критик Сергей Соседов.

Последний известен резкими комментариями в адрес артистов. Конфликтный стиль работы критика неоднократно вызывал публичные споры с представителями шоу-бизнеса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Дочь Даны Борисовой анонсировала свадьбу с продюсером Диброва: когда состоится церемония в Париже
Дочь Даны Борисовой анонсировала свадьбу с продюсером Диброва: когда состоится церемония в Париже
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск
Ставку снизят — и всё вспыхнет: инфляция реагирует быстрее, чем ЦБ успевает моргнуть
Ставку снизят — и всё вспыхнет: инфляция реагирует быстрее, чем ЦБ успевает моргнуть
Это неприемлемо! Почему Юрий Дудь* повысил голос на Ивана Дорна в ходе интервью
Это неприемлемо! Почему Юрий Дудь* повысил голос на Ивана Дорна в ходе интервью
Канада пообещала арестовать Нетаньяху: союз Вашингтона и Оттавы трещит по швам
Канада пообещала арестовать Нетаньяху: союз Вашингтона и Оттавы трещит по швам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.