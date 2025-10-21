Анна Семенович отказалась от шоу ВИА Суперстар!: кто в жюри стал причиной противостояния

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Анна Семенович отказалась от предложения войти в состав шоу "ВИА Суперстар!". Бывшая солистка группы "Блестящие" объяснила своё решение во время общения с поклонниками.

Артистка подтвердила, что получала приглашение от создателей проекта. Однако участие для неё оказалось невозможным из-за одного из членов жюри.

"Меня звали в этот проект не раз, но пока в жюри там находится один малоприятный человек, я отказываюсь", — заявила Семенович.

Основной состав судейской коллегии шоу остаётся неизменным несколько сезонов. В него входят Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и музыкальный критик Сергей Соседов.

Последний известен резкими комментариями в адрес артистов. Конфликтный стиль работы критика неоднократно вызывал публичные споры с представителями шоу-бизнеса.