Дочь Даны Борисовой анонсировала свадьбу с продюсером Диброва: когда состоится церемония в Париже

Правда ТВ

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина раскрыла планы на бракосочетание с продюсером Артуром Якобсоном. Свадьба может состояться в ближайшем будущем после полугода отношений.

В интервью с продюсером Георгием Иващенко Полина Борисова подтвердила серьёзность своих намерений.

"Сказал, что нужно ещё полгода повстречаться. Оплачивать, конечно, будет он. Я сказала, что только Париж, это как минимум", — поделилась подробностями девушка.

При этом Борисова-младшая сообщила о сложных отношениях с матерью. Она заявила, что стороны временно не общаются после ссоры.

Девушка также проходит стажировку в журналистике без участия знаменитой родительницы.

Полина Борисова опровергла распространяющиеся слухи о состоянии здоровья Даны Борисовой. Она отметила, что мать продолжает вести трезвый образ жизни.