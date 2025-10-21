Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск

Аврора Киба публично ответила на судебный иск Виктории Бони в Москве. Невеста Григория Лепса высказалась для журналистов на красной дорожке премьеры фильма "Алиса в Стране чудес".

Конфликт между телезвездой и девушкой разразился после заявлений Бони о прошлом семьи Кибы. Виктория утверждала о наличии у матери Авроры серьёзных долгов.

"Я считаю, что у человека заканчивается инфополе. Обо мне знает вся страна. Никто же не говорит о Виктории Боне, а ей очень нужно поговорить", — цитирует Аврору Кибу The VOICE.

Она также опровергла утверждения о финансовых проблемах. Девушка подчеркнула свою независимость.

"У меня нет проблем с деньгами что до Григория, что после Григория, что во время Григория", — сказала Киба.

Относительно дальнейшего развития скандала невеста певца выразила скептицизм. Она добавила, что не намерена вступать в публичные споры по этому поводу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
