Ставку снизят — и всё вспыхнет: инфляция реагирует быстрее, чем ЦБ успевает моргнуть

Снижение ключевой ставки в России должно быть особенно осторожным — этот шаг разгоняет инфляцию быстрее, чем повышение ставки помогает её сдерживать. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт Президентской академии Андрей Зубарев.

По его словам, такая асимметрия связана с поведением участников рынка: когда экономика стабильна, люди охотнее рискуют и совершают больше покупок, а при признаках нестабильности начинают опасаться роста цен, тем самым сами усиливая инфляционные ожидания. Кроме того, отметил эксперт, цены в России традиционно легче растут, чем снижаются.

Зубарев подчеркнул, что решения Центробанка влияют не только на текущие показатели, но и на ожидания бизнеса и граждан. Поэтому важно не только менять ставку, но и чётко объяснять мотивы таких шагов. Взвешенная коммуникация, по его мнению, помогает укрепить доверие к действиям регулятора и сделать его политику более предсказуемой.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
