Канада пообещала арестовать Нетаньяху: союз Вашингтона и Оттавы трещит по швам

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов исполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот окажется на канадской территории. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, отметив, что правительство Канады "следует международному праву".

Однако это заявление вызвало бурную реакцию в канадских СМИ. Газета Toronto Sun раскритиковала позицию Карни, заявив, что премьер снова ставит личные убеждения выше национальных интересов. Издание подчеркнуло, что арест одного из ключевых союзников президента США Дональда Трампа на основании "сомнительного решения сомнительного суда" может серьезно осложнить отношения с Вашингтоном.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа. Израиль уже подал апелляцию, оспаривая юрисдикцию суда и называя расследование политически мотивированным.