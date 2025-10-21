Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Европа хочет сесть за стол Путина и Трампа: кто рвётся в Будапешт

Европейские лидеры стремятся принять участие в готовящейся встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, в Евросоюзе обсуждают возможность присоединения к переговорам и добиваются, чтобы за столом оказался и президент Украины Владимир Зеленский.

Европейские политики опасаются, что Трамп может вновь поддержать позицию Москвы и будет склонять Киев к уступкам, которые приведут к потере территорий. Именно поэтому, как отмечают источники, Брюссель стремится сохранить влияние на возможный формат мирных договоренностей.

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого было объявлено о встрече лидеров в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что подготовка к переговорам идет активно. Сам Зеленский заявил, что готов участвовать во встрече, если получит официальное приглашение.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
