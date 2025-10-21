Вашингтон внезапно отменил встречу Лаврова и Рубио: что скрывается за дипломатической паузой

Белый дом отложил встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, решение приняли после телефонного разговора дипломатов. По мнению американской стороны, Москва якобы не проявила готовности к уступкам в вопросе украинского конфликта.

Собеседники телеканала уточнили, что позиция России, по оценке Вашингтона, осталась "на прежнем, жестком уровне". Именно поэтому Рубио, как утверждается, не будет рекомендовать организовывать встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая могла бы состояться на следующей неделе.

При этом источники не исключают, что контакт между главами внешнеполитических ведомств продолжится — стороны могут провести еще один телефонный разговор в ближайшие дни. Ранее СМИ сообщали, что встреча Лаврова и Рубио, запланированная на текущую неделю, была перенесена, однако причины тогда не уточнялись.