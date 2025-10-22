Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови

В России обсуждают идею официального перечня лекарств, прием которых мог бы стать основанием для лишения водительских прав. Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил включать в него снотворные и седативные средства и изымать права при обнаружении их следов в крови, но эксперты отмечают — реализовать это непросто.

Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев пояснил, что визуально определить влияние медикаментов практически невозможно. По его словам, для такого контроля потребовались бы анализы крови и развитая лабораторная база — дорогостоящие и сложные меры, поскольку препараты по-разному влияют на способность управлять машиной.

Васильев полагает, что инициатива сейчас скорее формальная: изменения могут быть приняты, но рискуют остаться на бумаге из-за отсутствия рабочих механизмов исполнения. В итоге идея логична, но требует технических, организационных и финансовых решений, прежде чем стать реальностью.