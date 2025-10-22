Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови

1:04
Правда ТВ

В России обсуждают идею официального перечня лекарств, прием которых мог бы стать основанием для лишения водительских прав. Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил включать в него снотворные и седативные средства и изымать права при обнаружении их следов в крови, но эксперты отмечают — реализовать это непросто.

Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев пояснил, что визуально определить влияние медикаментов практически невозможно. По его словам, для такого контроля потребовались бы анализы крови и развитая лабораторная база — дорогостоящие и сложные меры, поскольку препараты по-разному влияют на способность управлять машиной.

Васильев полагает, что инициатива сейчас скорее формальная: изменения могут быть приняты, но рискуют остаться на бумаге из-за отсутствия рабочих механизмов исполнения. В итоге идея логична, но требует технических, организационных и финансовых решений, прежде чем стать реальностью.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Картошка фри и кока-кола против мигрени: почему фастфуд иногда работает лучше таблеток
Картошка фри и кока-кола против мигрени: почему фастфуд иногда работает лучше таблеток
Слава Копейкин ответил Бьянке: почему звезда Слова пацана осудил нравоучения певицы
Слава Копейкин ответил Бьянке: почему звезда Слова пацана осудил нравоучения певицы
Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки
Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки
Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова
Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова
Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей
Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.