Не спешите радоваться переводу на карту: эксперт объяснил, почему это может быть ловушка

Если на вашу карту поступили деньги от неизвестного отправителя, не спешите радоваться — это может быть не случайность, а попытка мошенничества. Об этом предупредил директор банковского института ВШЭ Василий Солодков в беседе с MoneyTimes.

Эксперт советует действовать спокойно и последовательно. Первое, что нужно сделать — связаться со своим банком и сообщить о поступившем переводе. Финансовая организация проведёт проверку и выяснит, откуда пришли средства и кому они предназначались.

Солодков предостерегает: не стоит самостоятельно возвращать деньги неизвестному отправителю. Перевод может оказаться частью мошеннической схемы, и в итоге вы рискуете потерять собственные средства или попасть под шантаж. При этом специалист уточняет: получить доступ к вашим личным данным через ошибочный перевод злоумышленники не могут. Главное — не предпринимать действий без консультации с банком.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
