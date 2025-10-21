Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Эти слова на дороге обернутся проблемами: чего не стоит говорить сотруднику ГИБДД

Водителям стоит помнить: при общении с инспектором ГАИ важно сохранять вежливость и спокойствие. Об этом рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с MosTimes. По его словам, многие автомобилисты впадают в две крайности — пытаются "побрататься" или, наоборот, демонстрируют высокомерие.

Первая ошибка — панибратство. Фразы вроде "братан, ну чё ты" недопустимы: инспектор находится при исполнении, и подобный тон может быть воспринят как неуважение. Вторая крайность — показное знание законов. Моржаретто отмечает, что излишнее "умничание" и попытки поставить сотрудника на место только обостряют ситуацию.

Отдельно эксперт предостерёг от попыток давить "связями" — например, упоминать мифического "брата-прокурора". Такие угрозы лишь вызывают раздражение и желание копнуть глубже. Правильная тактика проста: поздоровался, предъявил документы, спокойно ответил на вопросы — и поехал дальше. А если претензии к действиям инспектора всё же есть, их стоит обжаловать официально, а не устраивать разборки на дороге.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
