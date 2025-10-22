Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции

Сотрудник сам вправе решать, хочет ли он участвовать в сборе денег на подарок коллеге, напоминает семейный психолог Олеся Покусаева. В беседе с NewsInfo она объяснила, что многое зависит от традиций внутри коллектива и личных границ человека.

По словам эксперта, если практика "общих сборов" давно укоренилась, отказаться бывает непросто — это воспринимается как нарушение негласных правил. Однако, если ситуация вызывает дискомфорт, можно спокойно объяснить руководству или коллегам, что такой формат вам не подходит. Особенно просто сделать это новичкам: они могут сказать, что предпочитают дарить личные подарки или поздравлять по-своему.

Покусаева добавляет, что подобные неформальные расходы нередко касаются не только дней рождения. В некоторых коллективах принято "проставляться" при уходе в отпуск или после возвращения, и эти мелкие траты со временем превращаются в заметную статью расходов. Поэтому, подчёркивает психолог, каждому стоит решить, что для него важнее — следовать корпоративным традициям или сохранить личный финансовый комфорт.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
