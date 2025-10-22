Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Засыпаете с полным желудком — просыпаетесь уставшими: что делает с нами ночное переедание

Время приёма пищи должно соответствовать естественным биоритмам человека — иначе организм не успевает полноценно восстанавливаться. Об этом напомнила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По её словам, питание напрямую связано с циркадными ритмами, которые регулируют гормоны, обмен веществ и процессы обновления клеток.

Когда человек ложится спать слишком поздно или ест на ночь, нарушается работа пищеварения. Утром организм не успевает "перезапуститься", и это со временем приводит к усталости и сбоям метаболизма. Диетолог советует ужинать за два-три часа до сна. Если до отдыха остаётся больше четырёх часов, можно сделать лёгкий перекус, но плотный приём пищи перед сном недопустим.

Соломатина объясняет: ночью организм переключается на восстановление — вырабатываются гормоны, отвечающие за очищение мозга и обновление тканей. А если в это время желудок занят перевариванием, восстановительные процессы замедляются. Поэтому важно планировать питание с учётом графика: лучше перекусить на работе, чем наедаться поздно вечером.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
