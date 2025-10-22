Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Покалывает в груди — не всегда сердце: врач объяснил, когда не стоит паниковать

Кратковременное покалывание в груди при вдохе или выдохе — довольно частое явление и не всегда повод для тревоги. Об этом рассказал невролог Университетского клинического центра имени Виноградова Пётр Соков. По его словам, подобные ощущения нередко связаны со стрессом, тревожностью или паническими состояниями и обычно проходят сами по себе.

Врач отмечает: если покалывание возникает редко и быстро исчезает, оно не требует лечения. Но если неприятные ощущения становятся частыми, усиливаются или сопровождаются другими симптомами — например, одышкой, болью, головокружением, — нужно обратиться к врачу. Это поможет исключить возможные проблемы с сердцем, лёгкими или желудочно-кишечным трактом.

Соков подчёркивает: в большинстве случаев речь идёт о безвредных реакциях организма на эмоциональное напряжение. Для профилактики он советует больше отдыхать, снижать уровень стресса и соблюдать режим дня — эти простые меры помогают сердцу и нервной системе работать спокойно и без сбоев.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
