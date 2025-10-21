Картошка фри и кока-кола против мигрени: почему фастфуд иногда работает лучше таблеток

Американский врач Миро рассказала, почему у некоторых людей мигрень проходит после картошки фри и кока-колы из McDonald's. По словам специалиста, дело может быть сразу в трёх факторах.
Во-первых, любимая еда вызывает выброс дофамина — гормона удовольствия. Он активирует систему вознаграждения мозга, улучшает настроение и помогает организму расслабиться, что само по себе может снизить болевые ощущения.
Во-вторых, кофеин. В большом стакане кока-колы — около 85 миллиграммов этого вещества, больше, чем в некоторых обезболивающих. Кофеин влияет на рецепторы мозга и способен уменьшать боль при мигрени, хотя у части людей, наоборот, может её спровоцировать.
И, наконец, соль. Её много в картофеле фри, и она помогает восстановить баланс электролитов, улучшая гидратацию организма. Иногда это действительно облегчает головную боль. Но врач предупреждает: фастфуд — не лекарство, а лишь случайный способ временно почувствовать себя лучше.