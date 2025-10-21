Конец скрытым автосписаниям: с марта 2026-го сервисы не смогут брать деньги с удалённых карт

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, который защитит пользователей от неожиданных автосписаний по картам, давно удалённым из аккаунтов. Теперь цифровые сервисы не смогут использовать реквизиты карты, если человек отвязал её или отказался от хранения данных. Поправки в закон "О защите прав потребителей" требуют: после удаления карты или отмены подписки автоплатежи должны прекращаться автоматически.

Юрист Антон Арифулин поясняет: перед каждым списанием сервис обязан за сутки уведомить пользователя и дать ссылку на мгновенный отказ от подписки. Если деньги спишут без предупреждения, их обязаны вернуть. Таким образом, каждое автосписание теперь должно подтверждаться пользователем, а не проходить "по привычке".

Эксперт напоминает: важно помнить, где оформлена подписка. Если она активна через App Store или Google Play, отменять её нужно именно там. Закон защищает от незаконных списаний, но не освобождает от ответственности за собственные настройки. Чтобы гарантированно прекратить платежи, нужно отвязать карту и убедиться, что подписка деактивирована — тогда ни один сервис не сможет списать средства.