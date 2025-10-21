Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Конец скрытым автосписаниям: с марта 2026-го сервисы не смогут брать деньги с удалённых карт

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, который защитит пользователей от неожиданных автосписаний по картам, давно удалённым из аккаунтов. Теперь цифровые сервисы не смогут использовать реквизиты карты, если человек отвязал её или отказался от хранения данных. Поправки в закон "О защите прав потребителей" требуют: после удаления карты или отмены подписки автоплатежи должны прекращаться автоматически.

Юрист Антон Арифулин поясняет: перед каждым списанием сервис обязан за сутки уведомить пользователя и дать ссылку на мгновенный отказ от подписки. Если деньги спишут без предупреждения, их обязаны вернуть. Таким образом, каждое автосписание теперь должно подтверждаться пользователем, а не проходить "по привычке".

Эксперт напоминает: важно помнить, где оформлена подписка. Если она активна через App Store или Google Play, отменять её нужно именно там. Закон защищает от незаконных списаний, но не освобождает от ответственности за собственные настройки. Чтобы гарантированно прекратить платежи, нужно отвязать карту и убедиться, что подписка деактивирована — тогда ни один сервис не сможет списать средства.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
