Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход

Если на лестничной площадке невозможно пройти из-за чужих коробок, мебели или велосипедов — это повод напомнить о правилах. Как отмечают юристы, такие пространства, как коридоры и лестничные клетки, считаются общим имуществом жильцов. Хранить там свои вещи нельзя, если только все соседи не дали письменное согласие. Молчаливое одобрение законом не считается.

Если сосед захламил проход шкафами или мешками, это не просто неудобство — это нарушение прав жильцов и угроза пожарной безопасности. В первую очередь стоит попытаться поговорить с человеком напрямую, но если разговор не помогает — стоит зафиксировать беспорядок на фото или видео и обратиться в управляющую компанию, чтобы та составила акт.

Далее можно пожаловаться в МЧС, суд или жилищную инспекцию. За подобные нарушения предусмотрен административный штраф. Но важно помнить: выбрасывать чужие вещи самостоятельно нельзя — иначе уже вы рискуете оказаться в роли нарушителя.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
