Земфира* отменила концерты в Армении: как видео Пашиняна сыграло роковую роль

Российская певица Земфира* отказалась от проведения концертов в Армении. 

Решение было принято после вирусного видео премьер-министра Никола Пашиняна. На записи политик слушает композицию "П.М.М.Л." в своём кабинете.

По данным Telegram-канала Mash, местные организаторы готовы были предложить артистке свыше 20 миллионов рублей. Однако певица отклонила все финансовые предложения.

"Источники канала уверены, что Земфира боится ареста в Армении", — отмечается в публикации.

По информации argumenti.ru, причиной называют публичную позицию артистки относительно специальной военной операции.

Ранее Земфира была включена в реестр иностранных агентов в РФ. Её отказ от выступлений совпал с активизацией дипломатических контактов между Ереваном и Москвой.

* Земфира признана в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
