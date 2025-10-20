Скандальное заявление о Пугачёвой: почему фиктивный брак со Стефановичем оказался настоящим

Модель Элина Зайцева в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ опровергла слова Аллы Пугачёвой. Она заявила, что брак певицы с режиссёром Александром Стефановичем не был фиктивным.
"Какой человек в здравом уме будет жениться ради московской прописки? Этот брак был по любви", — утверждает Зайцева.
По её словам, Стефанович влюбился в Пугачёву сразу и не преследовал корыстных целей.
Конфликт в паре возник на профессиональной почве. Режиссёр заменил Пугачёву на съёмках фильма её главной конкуренткой Софией Ротару.
Этот шаг стал серьёзным ударом для самолюбия артистки. После данного инцидента пара приняла решение о расставании, разделив совместное имущество.