Скандальное заявление о Пугачёвой: почему фиктивный брак со Стефановичем оказался настоящим

Модель Элина Зайцева в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ опровергла слова Аллы Пугачёвой. Она заявила, что брак певицы с режиссёром Александром Стефановичем не был фиктивным.

"Какой человек в здравом уме будет жениться ради московской прописки? Этот брак был по любви", — утверждает Зайцева.

По её словам, Стефанович влюбился в Пугачёву сразу и не преследовал корыстных целей.

Конфликт в паре возник на профессиональной почве. Режиссёр заменил Пугачёву на съёмках фильма её главной конкуренткой Софией Ротару.

Этот шаг стал серьёзным ударом для самолюбия артистки. После данного инцидента пара приняла решение о расставании, разделив совместное имущество.