Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Скандальное заявление о Пугачёвой: почему фиктивный брак со Стефановичем оказался настоящим

0:50
Правда ТВ

Модель Элина Зайцева в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ опровергла слова Аллы Пугачёвой. Она заявила, что брак певицы с режиссёром Александром Стефановичем не был фиктивным.

"Какой человек в здравом уме будет жениться ради московской прописки? Этот брак был по любви", — утверждает Зайцева.

По её словам, Стефанович влюбился в Пугачёву сразу и не преследовал корыстных целей.

Конфликт в паре возник на профессиональной почве. Режиссёр заменил Пугачёву на съёмках фильма её главной конкуренткой Софией Ротару.

Этот шаг стал серьёзным ударом для самолюбия артистки. После данного инцидента пара приняла решение о расставании, разделив совместное имущество.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Земфира* отменила концерты в Армении: как видео Пашиняна сыграло роковую роль
Земфира* отменила концерты в Армении: как видео Пашиняна сыграло роковую роль
Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа
Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа
Лолита Милявская больше не скрывает: вот что заставило её обратиться к психиатру
Лолита Милявская больше не скрывает: вот что заставило её обратиться к психиатру
Не только юморист: каким отцом и мужем предстал Евгений Петросян в откровениях Брухуновой
Не только юморист: каким отцом и мужем предстал Евгений Петросян в откровениях Брухуновой
Анастасия Сиваева откровенно о личном: почему звезда Папиных дочек исчезла на 10 лет
Анастасия Сиваева откровенно о личном: почему звезда Папиных дочек исчезла на 10 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.