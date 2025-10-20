Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа

Певица Наталья Подольская намекнула на серьёзный кризис в отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова. Её комментарий прозвучал после эмоционального поста телеведущей, где та рассказала о трудностях материнства.

Тодоренко месяц спустя после родов опубликовала откровение в соцсетях.

"Выть от беспомощности, когда фактически оказываешься одна с тремя детьми", — написала она.

Подольская в разговоре с kp.ru подтвердила осведомлённость о ситуации.

"Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу", — заявила певица.

Эти слова прозвучали на фоне рекомендаций о совместном времяпровождении супругов. Подольская подчеркнула необходимость находить возможность для свиданий с мужем.

Откровения Тодоренко и комментарий Подольской вызвали активное обсуждение в Сети. Подписчики строят предположения о реальном положении дел в семье телеведущей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
