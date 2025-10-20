Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Лолита Милявская больше не скрывает: вот что заставило её обратиться к психиатру

0:58
Правда ТВ

Певица Лолита Милявская на праздновании 29-летия телеканала МУЗ-ТВ рассказала об обращении к психиатру. Артистка ответила на вопрос журналистов о слове года, которым стала "тревожность".

Милявская подтвердила, что лично столкнулась с этой проблемой.

"Психиатр. Именно по этому поводу. Я пошла к психиатру, мне выписали таблеточки от тревожности", — цитирует артистку The VOICE.

Певица объяснила, что рекомендует подобный подход всем своим друзьям. Она призвала нормальных людей не пренебрегать профессиональной помощью.

Милявская также связала своё состояние с возрастными изменениями. Артистка отметила, что для курильщиков тревожность часто становится спутником с годами.

В сентябре во время выступления в Нижнем Новгороде Милявская встала на колени перед залом, извинившись за высокую стоимость билетов. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
