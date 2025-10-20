Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Семейный разлад: почему старший сын Прилучного остался единственным, кто не поздравил его с Днём отца

1:16
Правда ТВ

Семья Павла Прилучного отметила День отца разделёнными поздравлениями. Супруга актёра Зепюр Брутян опубликовала трогательное видео, где Прилучный заботится о младшем сыне.

"Самый заботливый, внимательный, любимый! Спасибо тебе, что ты такой отец!" — подписала ролик Брутян.

Средняя дочь Мия от брака с Агатой Муцениеце также поздравила отца. Девочка собрала видео из совместных снимков с трогательной подписью.

Единственным, кто не оставил публичных поздравлений, стал старший сын Тимофей. Подросток не отреагировал на праздник в социальных сетях, хотя ранее активно поддерживал отца.

Напряжённость в отношениях отца и сына могла возникнуть после решения суда об определении места жительства Тимофея. Суд постановил, что подросток останется с матерью, Агатой Муцениеце.

За последние месяцы Тимофей полностью влился в новую семью матери. Он присутствовал на свадьбе Муцениеце с Петром Дрангой и поддерживает её во время беременности.

Отсутствие публичного поздравления от старшего сына может быть связано с текущим этапом в их отношениях. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.