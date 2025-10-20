Семейный разлад: почему старший сын Прилучного остался единственным, кто не поздравил его с Днём отца

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Семья Павла Прилучного отметила День отца разделёнными поздравлениями. Супруга актёра Зепюр Брутян опубликовала трогательное видео, где Прилучный заботится о младшем сыне.

"Самый заботливый, внимательный, любимый! Спасибо тебе, что ты такой отец!" — подписала ролик Брутян.

Средняя дочь Мия от брака с Агатой Муцениеце также поздравила отца. Девочка собрала видео из совместных снимков с трогательной подписью.

Единственным, кто не оставил публичных поздравлений, стал старший сын Тимофей. Подросток не отреагировал на праздник в социальных сетях, хотя ранее активно поддерживал отца.

Напряжённость в отношениях отца и сына могла возникнуть после решения суда об определении места жительства Тимофея. Суд постановил, что подросток останется с матерью, Агатой Муцениеце.

За последние месяцы Тимофей полностью влился в новую семью матери. Он присутствовал на свадьбе Муцениеце с Петром Дрангой и поддерживает её во время беременности.

Отсутствие публичного поздравления от старшего сына может быть связано с текущим этапом в их отношениях.