Семейный разлад: почему старший сын Прилучного остался единственным, кто не поздравил его с Днём отца

Семья Павла Прилучного отметила День отца разделёнными поздравлениями. Супруга актёра Зепюр Брутян опубликовала трогательное видео, где Прилучный заботится о младшем сыне.
"Самый заботливый, внимательный, любимый! Спасибо тебе, что ты такой отец!" — подписала ролик Брутян.
Средняя дочь Мия от брака с Агатой Муцениеце также поздравила отца. Девочка собрала видео из совместных снимков с трогательной подписью.
Единственным, кто не оставил публичных поздравлений, стал старший сын Тимофей. Подросток не отреагировал на праздник в социальных сетях, хотя ранее активно поддерживал отца.
Напряжённость в отношениях отца и сына могла возникнуть после решения суда об определении места жительства Тимофея. Суд постановил, что подросток останется с матерью, Агатой Муцениеце.
За последние месяцы Тимофей полностью влился в новую семью матери. Он присутствовал на свадьбе Муцениеце с Петром Дрангой и поддерживает её во время беременности.
Отсутствие публичного поздравления от старшего сына может быть связано с текущим этапом в их отношениях.