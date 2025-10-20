Вслед за мужем: почему супруга Геннадия Хазанова продала всё своё российское имущество

Супруга народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова Злата Эльбаум продала всю свою недвижимость в стране. Общая стоимость реализованного имущества превысила 250 миллионов рублей.

В числе проданных объектов оказался роскошный коттедж площадью 1200 кв. м в деревне Фоминское. Недвижимость с участком 7500 кв. м ушла с молотка за 120 миллионов рублей.

Также Эльбаум избавилась от квартиры в элитном подмосковном посёлке стоимостью 33 миллиона рублей. Особенностью этого объекта было непосредственное соседство с апартаментами самого Хазанова, которые он продал ранее.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, завершила список сделок продажа доли в апартаментах на Арбате. Стоимость этой части собственности оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Данный шаг супруги Хазанова последовал за масштабной распродажей недвижимости самого артиста. Напомним, что ранее он реализовал имущество на общую сумму свыше 706 миллионов рублей.

Как сообщает "Царьград", на фоне этих сделок Хазанов выступил с благотворительным концертом в Израиле. Мероприятие было организовано в поддержку восстановления больницы "Сорока" в Беэр-Шеве, пострадавшей во время удара со стороны Ирана.

Это выступление вызвало резкую реакцию в российском медиапространстве. Публичный визит артиста в страну, проводящую санкционную политику, породил вопросы о его дальнейших планах.

Злата Эльбаум обладает израильским гражданством и постоянно проживает в Тель-Авиве. Супруги состоят в браке с 1970 года и имеют взрослую дочь Алису, которая также участвовала в семейных сделках с недвижимостью.