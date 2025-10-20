Анастасия Сиваева откровенно о личном: почему звезда Папиных дочек исчезла на 10 лет

Актриса Анастасия Сиваева впервые подробно объяснила причины своего исчезновения из публичного поля на десять лет.
В интервью шоу "Кстати" она ответила на прямой вопрос о том, где провела все эти годы.
"Вам про каждый год своей жизни рассказать? Вышла замуж. Подождите аплодировать, там потом "развелась" в конце будет", — высказалась звезда "Папиных дочек".
Таким образом артистка официально подтвердила слухи о расторжении брака с бизнесменом Дмитрием Приваркиным, с которым прожила почти десятилетие.
Свой уход она охарактеризовала как осознанный выбор в пользу спокойной семейной жизни.
"Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной", — поделилась актриса.
Возвращение к профессии после длительной паузы далось ей нелегко. Сиваева призналась, что испытывала серьёзные сомнения в своих силах перед началом съёмок в обновлённых "Папиных дочках".
При этом ещё два года назад она категорично заявляла о нежелании возвращаться к роли Даши Васнецовой. Артистка подчёркивала, что с 2014 года ведёт частную, непубличную жизнь.
Однако позже она пересмотрела своё решение. Актриса появилась в конце четвёртого сезона проекта.