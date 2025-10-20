Ответ на слухи: какое заявление сделала Анна Шевчук о браке с Юрой Борисовым

Жена актёра Юры Борисова Анна Шевчук опубликовала новые семейные фотографии. Снимки появились в социальных сетях на фоне активных обсуждений о возможных проблемах в их браке.
На кадрах запечатлён Борисов с дочерьми во время прогулки по осенней Москве. Анна Шевчук сопроводила публикацию эмодзи в виде сердца, тем самым ответив на слухи о разладе в семье.
Успехи актёра в профессиональной сфере дополняют эту картину благополучия. Юра Борисов вошёл в историю как первый российский актёр, номинированный на премию "Оскар" за роль в фильме "Анора".
Сейчас он занят в новом проекте итальянского режиссёра Луки Гуаданьино, что подтверждает его высокий международный статус.
Напомним, что Юра Борисов и Анна Шевчук состоят в браке с 2014 года. Ранее в Сети появлялась неподтверждённая информация о проблемах в их отношениях.