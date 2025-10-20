Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Захарова объявила: России нужна не пауза, а фундаментальная развязка конфликта

0:52
Правда ТВ

Россия добивается не временной паузы, а глубокой и устойчивой развязки украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что Москва говорит о первопричинах происходящего не ради затягивания кризиса, а чтобы добиться прочного мира.

По словам дипломата, именно такого подхода придерживаются и президент Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. Захарова отметила, что выбранный Россией путь изначально направлен на поиск мирного решения и устранение коренных причин противостояния.

Ранее она обвинила Европейский союз в попытках обострить ситуацию, указав, что в Брюсселе стремятся сорвать любые инициативы по урегулированию — особенно накануне предстоящей встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.