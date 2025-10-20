Захарова объявила: России нужна не пауза, а фундаментальная развязка конфликта

Россия добивается не временной паузы, а глубокой и устойчивой развязки украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что Москва говорит о первопричинах происходящего не ради затягивания кризиса, а чтобы добиться прочного мира.

По словам дипломата, именно такого подхода придерживаются и президент Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. Захарова отметила, что выбранный Россией путь изначально направлен на поиск мирного решения и устранение коренных причин противостояния.

Ранее она обвинила Европейский союз в попытках обострить ситуацию, указав, что в Брюсселе стремятся сорвать любые инициативы по урегулированию — особенно накануне предстоящей встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.