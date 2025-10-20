Не только юморист: каким отцом и мужем предстал Евгений Петросян в откровениях Брухуновой

Супруга артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новое семейное видео. В кадрах юморист и их маленький сын Ваган катаются на лодке.

Петросян нежно обнимает ребёнка во время прогулки. В сопроводительном тексте Брухунова выразила восхищение своим мужем в роли отца.

"О таком отце детям я могла только мечтать! Внимательный и добрый, ходячая энциклопедия, человек, который знает ответ на любой детский вопрос", — написала жена юмориста.

По её словам, Петросян способен развеселить самого капризного ребёнка и всегда поддержит теплом. Публикация появилась в то время, когда сама Брухунова находится вдали от семьи.

Ранее она сообщила о начале путешествия с тремя пересадками — она призналась, что спустя год отправилась в Африку.