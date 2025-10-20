Салют пошёл не по плану: снаряд разорвался рядом с кортежем вице-президента США

Во время показательных стрельб на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, приуроченных к 250-летию морской пехоты США, произошёл инцидент: артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров разорвался раньше времени. Как сообщает The New York Times со ссылкой на дорожный патруль, его осколки упали на транспорт и мотоцикл из кортежа охраны вице-президента Джей Ди Вэнса.

К счастью, никто не пострадал, хотя на одном из автомобилей осталась небольшая вмятина. Инцидент вызвал резонанс, поскольку губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее выступал против проведения стрельб вблизи шоссе и даже распорядился перекрыть участок трассы — вопреки уверениям военных, что всё будет безопасно.

Теперь обстоятельства происшествия изучают военные специалисты. По предварительным данным, причиной мог стать технический сбой при срабатывании боеприпаса.