Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Один звонок — и всё изменилось: как Путин переиграл Трампа по Украине

0:51
Правда ТВ

По данным издания Politico, телефонный разговор с Владимиром Путиным заметно повлиял на позицию Дональда Трампа по украинскому вопросу. Источники отмечают, что один звонок российского лидера якобы вновь изменил взгляд американского президента на конфликт.

После беседы с Путиным, как сообщается, Трамп скорректировал подход к переговорам: вместо обсуждения поставок крылатых ракет "Томагавк" Вашингтон стал убеждать Киев рассмотреть территориальные уступки.

Накануне сам Трамп заявил, что вопрос о передаче ракет Украине все еще открыт, но подчеркнул — эти вооружения необходимы и самим Соединённым Штатам. По мнению аналитиков, такой разворот в риторике может повлиять на будущие решения Белого дома в отношении поддержки Киева.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.