Один звонок — и всё изменилось: как Путин переиграл Трампа по Украине

Правда ТВ

По данным издания Politico, телефонный разговор с Владимиром Путиным заметно повлиял на позицию Дональда Трампа по украинскому вопросу. Источники отмечают, что один звонок российского лидера якобы вновь изменил взгляд американского президента на конфликт.

После беседы с Путиным, как сообщается, Трамп скорректировал подход к переговорам: вместо обсуждения поставок крылатых ракет "Томагавк" Вашингтон стал убеждать Киев рассмотреть территориальные уступки.

Накануне сам Трамп заявил, что вопрос о передаче ракет Украине все еще открыт, но подчеркнул — эти вооружения необходимы и самим Соединённым Штатам. По мнению аналитиков, такой разворот в риторике может повлиять на будущие решения Белого дома в отношении поддержки Киева.