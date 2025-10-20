Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца

Актриса Кристина Асмус в День отца обратилась к своему родителю Игорю Львовичу. Она опубликовала эмоциональный пост в социальной сети, раскрывающий детали их взаимоотношений.

Звезда "Интернов" описала строгое воспитание, которое она получила в многодетной семье.

"Он никогда не говорил, что любит меня. Никогда не обнимал, не поздравлял с днём рождения", — поделилась Кристина Асмус.

По словам актрисы, её отец объяснял всё своим личным примером. Он научил её усердно трудиться и всегда добиваться поставленных целей. Асмус отметила, что родитель привил ей важные жизненные принципы.

"Научил служить, терпеть, отдавать, прощать и никогда ничего не просить", — поделилась она в своём обращении.

Как пишет Петербург2, актриса гордится своим отцом, несмотря на все трудности.

Публикация вызвала активную дискуссию среди подписчиков. Многие пользователи сочли описанные методы воспитания излишне суровыми.

Реакция аудитории показала, что откровения Асмус были восприняты неоднозначно.