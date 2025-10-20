Евросоюз делит чужие миллиарды: спор о репарациях грозит новым расколом

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Евросоюз намерен до конца года окончательно решить вопрос о предоставлении Украине так называемого "репарационного кредита". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, к декабрю ЕС утвердит механизм выдачи Киеву беспроцентного займа на сумму около 140 миллиардов евро. Средства планируют получить за счет замороженных в западных странах российских активов.

Сикорский отметил, что у блока есть два пути: полная конфискация активов Центробанка России или выделение денег напрямую из бюджета ЕС. Министр подчеркнул, что выбор между этими вариантами непрост, но решение будет найдено.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что Украина вернет кредит лишь после выплаты Россией компенсаций за ущерб. Если этого не произойдет, займ превратится в безвозмездную помощь. В Киеве считают инициативу стратегически важной — она поможет закрыть дефицит бюджета и укрепить обороноспособность страны.