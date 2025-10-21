Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке

1:08
Когда ночами температура опускается к нулю, пора "переобувать" машину — об этом напомнил технический эксперт холдинга "Кордиант" Олег Марков. Он подчеркнул: не стоит ждать, пока среднесуточная температура опустится до плюс семи. Если утренние и вечерние морозы уже на пороге, пора ставить зимние шины.

Марков уточнил, что глубина протектора зимней резины должна быть не менее четырёх миллиметров, а изношенные шипы теряют эффективность на льду. Использовать такие колёса опасно — они плохо отводят снег и теряют сцепление с дорогой.

Эксперт также предостерёг от самостоятельной замены колёс: без надёжного домкрата и точной балансировки это может закончиться поломками. Кроме того, с похолоданием давление в шинах снижается — его нужно проверять и корректировать.

Готовясь к зиме, не забудьте заменить масло, проверить антифриз и аккумулятор, а также поставить новые дворники — бескаркасные или гибридные. И, конечно, держите в машине щётку и скребок — зимой они незаменимы.


Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
