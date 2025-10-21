Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы

1:03
Правда ТВ

Подростки всё чаще сталкиваются с головными болями, и сегодня эта проблема почти так же распространена, как среди взрослых. Об этом рассказал невролог и эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников. По его словам, первичные головные боли — такие как мигрени или боли напряжения — составляют уже до 70% всех обращений подростков к специалистам.

Наиболее частая причина — головная боль напряжения. Её вызывают спазмы мышц головы, шеи и плеч, возникающие из-за долгого сидения за компьютером, неправильной осанки или стресса.

Кроме того, у девочек в период полового созревания нередко появляются мигренозные боли. Но врач напоминает: иногда причина может быть вторичной — от недосыпа, переутомления, злоупотребления кофеином до заболеваний уха, пазух или, в редких случаях, повышенного внутричерепного давления. Поэтому при регулярных болях важно не терпеть, а обратиться к неврологу.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Электромобили буксуют, но не сдаются: как цифровое будущее всё же дотянется до России
Электромобили буксуют, но не сдаются: как цифровое будущее всё же дотянется до России
Земфира* отменила концерты в Армении: как видео Пашиняна сыграло роковую роль
Земфира* отменила концерты в Армении: как видео Пашиняна сыграло роковую роль
Скандальное заявление о Пугачёвой: почему фиктивный брак со Стефановичем оказался настоящим
Скандальное заявление о Пугачёвой: почему фиктивный брак со Стефановичем оказался настоящим
Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа
Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа
Лолита Милявская больше не скрывает: вот что заставило её обратиться к психиатру
Лолита Милявская больше не скрывает: вот что заставило её обратиться к психиатру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.