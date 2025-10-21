Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы

Подростки всё чаще сталкиваются с головными болями, и сегодня эта проблема почти так же распространена, как среди взрослых. Об этом рассказал невролог и эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников. По его словам, первичные головные боли — такие как мигрени или боли напряжения — составляют уже до 70% всех обращений подростков к специалистам.

Наиболее частая причина — головная боль напряжения. Её вызывают спазмы мышц головы, шеи и плеч, возникающие из-за долгого сидения за компьютером, неправильной осанки или стресса.

Кроме того, у девочек в период полового созревания нередко появляются мигренозные боли. Но врач напоминает: иногда причина может быть вторичной — от недосыпа, переутомления, злоупотребления кофеином до заболеваний уха, пазух или, в редких случаях, повышенного внутричерепного давления. Поэтому при регулярных болях важно не терпеть, а обратиться к неврологу.