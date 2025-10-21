Бумажка не защитит: одно простое действие спасёт от цифрового подглядывания

Некоторые пользователи закрывают камеры на ноутбуках и смартфонах, опасаясь слежки. И в этом есть смысл — но не всегда. Директор компании DZ Systems Дмитрий Завалишин пояснил, что физическое закрытие камеры защищает только в том случае, если на устройство проник вирус. Заражённая программа может получить доступ к видеосъёмке без ведома владельца и использовать камеру для наблюдения.

Однако специалист отметил, что лучшей защитой остаётся не наклейка на объективе, а грамотная кибергигиена. Он подчеркнул: важно устанавливать только проверенные приложения и использовать надёжный антивирус.

Кроме того, большинство современных устройств оснащены индикатором, который загорается при активации камеры. Даже вредоносное ПО не может его обойти. Поэтому, если лампочка не светится, поводов для паники нет — камера в этот момент не работает.