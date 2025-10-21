Самая недооценённая крупа России: шеф-повар объяснил, почему она должна вернуться на стол

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Шеф-повар Глеб Астафьев рассказал, какую кашу стоит включить в рацион тем, кто заботится о здоровье. В беседе с изданием aif. ru он назвал перловку одной из самых полезных и при этом недооценённых круп. По словам повара, в ячменных зёрнах много клетчатки и питательных веществ, а при минимальной обработке продукт сохраняет максимум пользы. К тому же перловка отличается низкой калорийностью и хорошо насыщает.

Зато от манной каши Астафьев советует отказаться. Он отметил, что в её составе, кроме крахмала, почти нет ценных веществ — по сути, это просто крупно помолотая очищенная мука. Манку, напомнил шеф-повар, раньше готовили лишь для повышения калорийности рациона во времена дефицита пищи и при лечении дистрофии.

Таким образом, считает эксперт, если выбирать между привычной манкой и старой доброй перловкой, то именно последняя станет отличным выбором для тех, кто хочет питаться правильно и поддерживать организм в тонусе.