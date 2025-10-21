У пьяного за рулём могут забрать машину: названы два главных условия

Чтобы автомобиль могли изъять у пьяного водителя, должны выполняться два условия, пояснил лидер движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков в интервью NewsInfo.

Во-первых, конфискация возможна только при повторном нарушении — если человека уже наказывали за вождение в состоянии опьянения, и он снова сел за руль пьяным в течение года. В этом случае наказание становится уголовным, даже если аварии или пострадавших нет.

Во-вторых, машина должна принадлежать самому нарушителю. Если автомобиль записан на родственников или юридическое лицо, изъятию он не подлежит — ответственность несёт лишь тот, кто управлял транспортом.

При этом, добавил Лысаков, доход или материальное положение водителя роли не играют: в России штрафы и санкции не зависят от уровня заработка, а наказание за пьяную езду одинаково для всех.