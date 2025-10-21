Один из первых гигантов планеты ожил из камня: найден древнейший родственник брахиозавра

В аргентинских Андах, на высоте около трёх тысяч метров, палеонтологи обнаружили почти полный скелет одного из самых древних динозавров на Земле. Новый вид получил название Huayracursor jaguensis и жил примерно 230 миллионов лет назад, в конце триасового периода — то есть в эпоху, когда только начинали появляться первые динозавры и млекопитающие.

Находка принадлежит к группе зауроподоморфов — предков знаменитых "длинношеих" гигантов вроде диплодока и брахиозавра. Хотя Huayracursor достигал лишь двух метров в длину и весил около восемнадцати килограммов, у него уже наблюдались черты будущих титанов: удлинённая шея и массивное тело. Эти особенности, по словам исследователей, свидетельствуют о раннем формировании ключевых признаков, которые позже позволили зауроподам стать крупнейшими животными в истории планеты.

Фоссили был найден учёными из Национального совета по научным исследованиям Аргентины (CONICET) под руководством Мартина Хехенлейтнера. Уникальная сохранность костей — позвоночника, конечностей и части черепа — делает Huayracursor jaguensis важнейшим ключом к пониманию эволюции древнейших динозавров и к тому, как началась история гигантов мезозоя.