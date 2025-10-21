Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал

1:20
Правда ТВ

Китайские учёные сделали поразительное открытие на глубине почти десяти километров под водой. В районе Курило-Камчатской и Алеутской впадин исследователи обнаружили целый неизвестный ранее экосистемный мир, где жизнь кипит в полной темноте и под давлением, превышающим земное в тысячу раз.

Экспедиция проходила на глубоководном аппарате "Фэндучже", способном погружаться в самые суровые условия океана. Вместо ожидаемых микроорганизмов учёные нашли червей, моллюсков и морских огурцов, некоторые из которых достигали десятков сантиметров в длину. Оказалось, что эти существа выживают благодаря химическому синтезу — процессу, при котором бактерии превращают метан и серу, выделяющиеся из трещин океанического дна, в энергию.

Это открытие не только меняет представление о жизни на Земле, но и даёт надежду на существование организмов за пределами нашей планеты — например, на спутниках Юпитера и Сатурна, где есть подлёдные океаны. Учёные предупреждают: прежде чем осваивать глубины ради редких металлов, стоит подумать о сохранении этих уникальных и хрупких миров — ведь именно там может скрываться ответ на вопрос, одни ли мы во Вселенной.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
