NASA строит город под стеклом: первая колония на Луне уже в планах

Правда ТВ

NASA совместно с компанией Skyeports планирует построить первую постоянную лунную колонию под стеклянными куполами. Проект предусматривает использование местного материала — лунного реголита, смеси пыли и каменных частиц, из которого с помощью микроволнового плавления создают прочное и прозрачное стекло. Оно, по словам специалистов, может быть даже крепче стали и способно выдерживать радиацию и удары микрометеоритов.

Создание таких куполов позволит оборудовать на Луне безопасные жилые комплексы с зонами для работы, отдыха и выращивания пищи. Внутри будет поддерживаться стабильный микроклимат, что сделает жизнь на спутнике более комфортной и устойчивой.

Проект вписывается в программу Artemis, цель которой — закрепить присутствие человека на Луне к концу десятилетия. Использование лунных ресурсов снижает затраты на доставку материалов с Земли и открывает путь к дальнейшему освоению космоса. По прогнозам NASA, первые поселения под стеклянными куполами могут появиться уже в ближайшие годы.