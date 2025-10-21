Электромобили буксуют, но не сдаются: как цифровое будущее всё же дотянется до России

Вице-председатель Союза автосервисов России Александр Пахомов считает, что огромные расстояния между городами остаются главным тормозом для развития электромобилей в стране. По его словам, на междугородних маршрутах электрокары требуют дополнительного времени на зарядку, а в сфере грузоперевозок время — решающий фактор. Это делает массовое внедрение электротранспорта маловероятным.

Эксперт также отметил, что высокая стоимость остаётся серьёзным барьером. Батареи, составляющие основу цены автомобиля, по-прежнему дороги, ведь литий в России только начинают добывать, а большинство комплектующих импортируется.

Ещё одной проблемой Пахомов назвал нехватку инфраструктуры. В условиях плотной городской застройки зарядить десятки машин у одного дома просто невозможно. Тем не менее специалист уверен: будущее всё же за электромобилями. Они лучше приспособлены к цифровому управлению, а значит, именно на электрической тяге будет строиться беспилотный транспорт будущего.