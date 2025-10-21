Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Электромобили буксуют, но не сдаются: как цифровое будущее всё же дотянется до России

1:09
Правда ТВ

Вице-председатель Союза автосервисов России Александр Пахомов считает, что огромные расстояния между городами остаются главным тормозом для развития электромобилей в стране. По его словам, на междугородних маршрутах электрокары требуют дополнительного времени на зарядку, а в сфере грузоперевозок время — решающий фактор. Это делает массовое внедрение электротранспорта маловероятным.

Эксперт также отметил, что высокая стоимость остаётся серьёзным барьером. Батареи, составляющие основу цены автомобиля, по-прежнему дороги, ведь литий в России только начинают добывать, а большинство комплектующих импортируется.

Ещё одной проблемой Пахомов назвал нехватку инфраструктуры. В условиях плотной городской застройки зарядить десятки машин у одного дома просто невозможно. Тем не менее специалист уверен: будущее всё же за электромобилями. Они лучше приспособлены к цифровому управлению, а значит, именно на электрической тяге будет строиться беспилотный транспорт будущего.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Подростков всё чаще мучают головные боли: за этим скрывается не просто стресс от школы
Земфира* отменила концерты в Армении: как видео Пашиняна сыграло роковую роль
Земфира* отменила концерты в Армении: как видео Пашиняна сыграло роковую роль
Скандальное заявление о Пугачёвой: почему фиктивный брак со Стефановичем оказался настоящим
Скандальное заявление о Пугачёвой: почему фиктивный брак со Стефановичем оказался настоящим
Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа
Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа
Лолита Милявская больше не скрывает: вот что заставило её обратиться к психиатру
Лолита Милявская больше не скрывает: вот что заставило её обратиться к психиатру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.